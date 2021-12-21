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“Kur korumalı vadeli mevduat” döviz ve altının ateşini düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu, Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan 10 maddelik finansal araçlar ve ekonomik tedbirler son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın ve dövizin ateşini düşürdü. Yeni tedbirlerin açıklamasından sonra Dolar 18 TL’den 11 TL’ye kadar, 1065 TL ile rekor kıran gram Altının fiyatı da 750 TL’ye kadar indi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kur oynaklığına karşı devreye aldığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini ayrıntılı açıkladı.

Güncel 21.12.2021, 21:27
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“Kur korumalı vadeli mevduat” döviz ve altının ateşini düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirlerin devreye alınmasıyla birlikte, dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak. Yeni pakette ihracatçı şirketlere TCMB aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilirken, 'yastık altı' olarak tabir edilen varlıklarda sisteme dahil edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıkladı. Yeni tedbirlerin devreye alınmasıyla birlikte, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak. Yeni pakette ihracatçı şirketlere TCMB aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilirken, 'yastık altı' olarak tabir edilen varlıklarda sisteme dahil edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada döviz kurundaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni finansal ve ekonomik araçların devreye alınarak yeni tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Yeni araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:

“1- TL MEVDUATINA KUR FARKI

İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

2- İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

3- BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A ÇIKACAK

Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

4- İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ

Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz.

5- İHRACAT VE SANAYİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM

Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.

6- KDV'DE YENİ DÜZENLEME

Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.

7- TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNECEK

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

8- KAMU BORÇLANMA SENEDİ ÇIKARILACAK

KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.

9- YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

10- KAMU BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE KULLANDIRILACAK

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir”

BAKANLIK AÇIKLADI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da kur oynaklığına karşı devreye aldığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk lirası endeksli mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomiye destek paketi çerçevesinde “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürününün devreye alındığı duyuruldu.

Açıklamada ürünün gerçek kişilerde Türk lirası vadeli hesaplar üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranının kıyaslanmasının ardından yüksek olan oran üzerinden hesaplar nemalandırılarak, söz konusu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı aktarıldı. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 11.00’de dolar alış kuru yayınlanacağı bilgisi verilen açıklamada, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek farkın müşteri hesabında Türk lirası olarak yansıtılacağı; hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılacağı aktarılarak minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacağı kaydedildi.

(Haber Merkezi)

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