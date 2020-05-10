Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97845
ALTIN
388.020
DOLAR
7.0929
STERLİN
8.7908
EURO
7.6935
TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Cami hoparlörlerinden koronovirüs uyarısı
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Yaşları küçük yürekleri büyük ‘Kumbaralarını bağışladılar’
Yaşları küçük yürekleri büyük

Kur'anı güzel okuma yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” başlatıldı.

10 Mayıs 2020 Pazar 19:07
Kur'anı güzel okuma yarışması

Çocuklar yarışmaya evlerinde çekecekleri videolarla katılabilecekler. Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla, koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak ve Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Erbaş, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerimizde olduğumuz bu zamanları daha anlamlı kılmak adına "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" düzenliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Yarışmaya başvuru için son tarih 31 Mayıs olarak belirlenirken “10-13 yaş arası kız çocuklar”, “10-13 yaş arası erkek çocuklar” ve “14-18 yaş arası erkek çocuklar” olmak üzere üç kategoride düzenlenecek yarışmaya, ebeveynler çocukları adına www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden online olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından müracaat etmek isteyen ve şartları tutan Türk vatandaşları katılabilecek.

Yarışmacının Kur’an-ı Kerim tilaveti, cep telefonuyla yatay olarak 5 dakikayı geçmeyecek şekilde kayıt altına alınacak ve sisteme yüklenecek. Tüm yarışmacılara ait video kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri’nden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek puan verilecek, dereceye girenler aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek.

Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Anneler dünyanın en değerli varlığı”
“Anneler dünyanın en değerli varlığı”
Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”
Ceylan: “Anneler toplumun temel yapı taşı”
Satılmış Karabacak defnedildi
Satılmış Karabacak defnedildi
50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı
Soğan üreticisi destek bekliyor
Soğan üreticisi destek bekliyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim