Küppeli Aksesuar AHL Park’ta 

Eğlence ve yaşam merkezi olarak ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunan AHL Park, yeni mağazalarla müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı sürdürüyor. Birbirinden kaliteli ve trend tasarımlarıyla dikkat çeken Küppeli, AHL Park içerisinde zemin katta bulunan mağazasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

İyi görünmek isteyen, modayı takip eden her kesime hitap eden marka; bijuteri kolye, küpe, yüzük, bileklik, piercing, hızma, toka, saat, gözlük, çanta, cüzdan, kartlık gibi ürün gruplarıyla hizmet veriyor. A’dan Z’ye tüm ürün malzemelerini kendi üretim tesisinde üreten Küppeli Accesories, ürünlerini 3D özel yerli üretim ve el işçiliğiyle üretirken, tamamen yerli ve patentli tasarımlara sahip.



(Haber Merkezi)

