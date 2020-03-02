Küpe protokolü imzalandı

Protokole ilişkin bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “İlimiz, bitkisel üretiminin yanında hayvansal üretimi ile de büyük bir potansiyele sahip. 2020 yılı verilerine göre toplam 230 bin küçükbaş, 220 bin büyükbaş hayvan varlığına sahibiz. İlimiz pek çok tarımsal alanda olduğu gibi Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birlikleri'nin ve diğer üretici birliklerinin ülkemizdeki ilk örneklerinin temellerinin atıldığı il olup bununla birlikte hayvansal üretimini tarımsal endüstri ile tamamlamış bir üretim merkezi ve ülkemizin markalaşmış süt ve süt ürünleri kuruluşlarına sahiptir” dedi.

Müdürlük olarak üretici birliklerine her zaman duyarlı olduklarını anlatan Sarı, “Hizmetin daha hızlı ve verimli sunulması için imzalanan protokolde olduğu gibi yetkilerimizi birliğimiz ile paylaştık. Protokolün üreticilerimize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)