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Künye Edebiyat Grubu, edebi çalışmaları sürdürüyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi Künye Edebiyat Grubu, kitap okuma ve kitap müzakere programlarına devam ediyor.

Künye Edebiyat Grubu, edebi çalışmaları sürdürüyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi Künye Edebiyat Grubu, kitap okuma ve kitap müzakere programlarına devam ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 00:52
Künye Edebiyat Grubu, edebi çalışmaları sürdürüyor

Her Pazar 18.00 - 21.00 arası Çorum Belediyesi Kent Konseyi’nde toplanan gençler, edebiyatla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

Edebi çalışmaların değerlendirildiği, şiir, öykü, deneme ve makale örneklerinin konuşulduğu programda, kültür hayatımızın önemli kitaplarının müzakereleri de yapılıyor. Yazar – şair Halit Yıldırım’ın öncülüğünde devam edebiyat sohbetlerine alanında uzman edebiyatçılar da katılıyor.

E-Dergi olarak yayın hayatına katılan Künye Edebiyat Grubu üçüncü sayısına ulaştı. Türkiye’nin önemli yazar ve şairlerinin eserlerinin yer aldığı Künye Edebiyat’ın üçüncü sayısı da yakında okurlarıyla buluşacak. Edebiyat ve etik konusunun işlendiği üçüncü sayıda çok sayıda genç yazar ve şairin eseri yer alacak. (Haber Merkezi)

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