“Kunduzlu Barajı tamamlandı, 26 köy suyla buluşacak”

Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av Oğuzhan Kaya, Bayat ilçe ziyaretinde Kunduzlu Barajı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çorum'a yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Milletvekili Kaya, kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli projeler uygulandıklarını ifade ederek, “Bayat ilçemizde inşa edilen Kunduzlu Barajı'nın yapımı tamamlanarak Kunduzlu, Karakaya, Akseki, Cevizli, Evci, Çayköy, Dorukseki, Hacıbayram, Pancarlık, Ayvalıca, İleği, Kubbeddin, Tevekli, Yenişeyhler, Yeşilçat, Beydilli, Derekutuğun, Tepekutuğun, Barak, Köpüklü, İshaklı, Bayan, Çamlıgüney, Kuruçay, ve Eskialibey, Sungurlu Kula köyü, Çankırı Satıyüzü ve Yeşilyurt köylerimiz olmak üzere toplamda 28 köyümüzün ve ilçe merkezimizin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz, isale hattı ve arıtma tesisindeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Milletvekili Kaya, Kunduzlu Barajı projesi kapsamında Bayat’ın 26 köyünün içme suyundan faydalandığını belirterek, “Bu kapsamda çalışmalar tamamlanarak içme suyuna kavuşan ilçemiz ve 26 köyümüze yılda 2,06 milyon metreküp içme suyu sağlıyoruz. Projede baraj ulaşım yolu, ocak ve diğer ulaşım yolları, derivasyon tesisleri (derivasyon tüneli, memba ve mansap batardoları), ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj gövdesi, su alma yapısı, dolusavak, dipsavak, beton kaplama ve enjeksiyon imalatları yapılarak iş tamamlanmıştır, isale hattı ve arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

