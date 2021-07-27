Kunduzhan’a Belediye hizmet birimi yapılıyor

Kunduzhan Mahallesi Belediye Hizmet Birimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 373 bin 239 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Kunduzhan Mahallesi 4481 ada 6 no’lu parselin batısında bulunan alana 38 metrekarelik taban alanına sahip bodrum ve zemin kattan oluşan toplamda iki katlı belediye hizmet birimi için Ramazan Yanar 179 bin 499 TL teklif verirken, Orhan Eliaçık ise 384 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Fikret Karacaköylü ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Eray UZUN)

