“Kunduzhan Mahallesi şehrin merkezi olacak”

Devane bölgesindeki yapılaşma, imar planı ve yollar hakkında Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel'den bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Devane bölgemizde önceki dönemde TOKİ ile iş birliği yaparak eski yapılaşmalar yıkılmış, iki etap halinde konutlar yapılar bölgenin çehresi değişmişti. Kunduzhan Mahallemiz şehrin en gözde yerlerinden biri. İnşallah en kısa zamanda yeni belediye binamızı bitirerek hizmete açtığımızda Kunduzhan Mahallemiz şehrin merkezi olacak” diye konuştu.

Bölgede açılan yeni yollar ile ulaşım ağını daha güçlendirdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Muhtarımızın talep ettiği konularda ise gerekli çalışmaları yaparak eksikliklerini en alt seviyeye indireceğiz. Biz her mahallemize eşit hizmet götürme derdindeyiz” şeklinde konuştu.

Ziyarette Belediye Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)