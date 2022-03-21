Kumru Atak hayatını kaybetti
Mecitözü’nün Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak'ın yengesi Kumru Atak (63) vefat etti.
Güncel 21.03.2022, 19:22
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Fenalaşması sonucu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak anjiyo yapılan Kumru Atak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Rıza Atak'ın eşi, Elvan, Feramuz Atak ve Gonca Özkan'ın anneleri, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak'ın yengesi, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ın amcaoğlunun eşi Kumru Atak'ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Atak’ın cenazesi saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Sorkoğlan Köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, başta Atak ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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