Kumbarasını Müftü Biçer’e teslim etti

Çorum'da yaşayan genç öğrenci Mahmut Esat Durmuş, kendi yaz tatili için biriktirdiği paraları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı. Din Görevlisi olan babasıyla beraber Çorum İl Müftülüğünü ziyaret eden Mahmut Esat Durmuş, kumbarasındaki paraları İl Müftüsü Muharrem Biçer'e teslim etti.

Anlamlı bağışından dolayı genç öğrenciyi tebrik eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Yaşı küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim, bu bağışlar gösteriyor ki 7’den 70’e yardımseverlikte yarışıyoruz. Allah (cc)’a hamdolsun ki geleceğimiz umut vadediyor” dedi. (Haber Merkezi)