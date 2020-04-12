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Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladılar

Çorum’un Düvenci beldesinde anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Büşra Eski ve ablası 3. sınıf öğrencisi Ebru Eski kumbaralarında biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı. 

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladılar

Çorum’un Düvenci beldesinde anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Büşra Eski ve ablası 3. sınıf öğrencisi Ebru Eski kumbaralarında biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı. 

12 Nisan 2020 Pazar 14:45
Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladılar

Televizyondan gördükleri haberlerden etkilenerek, kumbaralarında biriktirdikleri paraları Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamaya karar veren Büşra ve Ebru, yaptıkları örnek davranış ile herkesi duygulandırdı. 
Yaşları küçük olmasına rağmen yüreklerinin büyüklüğü ile takdir toplayan iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 60 TL'yi Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’a teslim etti. 
Miniklerin bu örnek davranışından dolayı duygulanan Başkan Necmettin Yalçın, Büşra ve Ebru’yu tebrik etti. Ebru ve Büşra’nın kumbarasında biriktirdiği paralarının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının bağış hesabına aktarılacağını belirten Yalçın, tarih boyunca Türk milletinin küçüğüyle, büyüğüyle nerede dara düşen varsa hemen yardıma koşan bir millet olduğunu söyledi. Ebru ve Büşra’nın bu güzel davranışından dolayı çok duygulandığını aktaran Yalçın, Türkiye’nin bu zorlu süreçten el ele, omuz omuza vererek çıkacağını kaydetti. Başkan ayrıca durumu iyi olan herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti. 

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