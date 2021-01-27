Kumar operasyonunda 16 kişiye 72 bin lira para cezası

İl merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda; 230 deste iskambil kağıdı, 4 adet hesap defteri, 2 adet plastik kutu içerisinde iskambil destesi, 2 adet yazboz kağıdı ve 3 adet fatura ele geçirildi.

İşyeri sahiplerine “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlemleri başlatıldı. İşyeri içerisinde yakalanan 13 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddesi gereği 17.368 lira, işyeri kapısı önünde ve işyeri içerisinde bulunan 16 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği 55.504 lira olmak üzere toplam 72.872 lira idari para cezası kesildi. (Haber Merkezi)