Kumar operasyonunda 16 kişiye 72 bin lira para cezası
Çorum’da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir işyerinde yakalanan 16 şahsa toplam 72 bin 872 lira idari para cezası kesildi.
Güncel 27.01.2021, 23:37
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İl merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda; 230 deste iskambil kağıdı, 4 adet hesap defteri, 2 adet plastik kutu içerisinde iskambil destesi, 2 adet yazboz kağıdı ve 3 adet fatura ele geçirildi.
İşyeri sahiplerine “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlemleri başlatıldı. İşyeri içerisinde yakalanan 13 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddesi gereği 17.368 lira, işyeri kapısı önünde ve işyeri içerisinde bulunan 16 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği 55.504 lira olmak üzere toplam 72.872 lira idari para cezası kesildi. (Haber Merkezi)
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