Özkardeşler Cam Balkon, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’ye bayilikler vererek Karadeniz Bölgesi’nde geniş bir pazara ulaştı.

Firma sahibi Ömer Marım, kumandalı cam balkon sistemlerinin yanı sıra, ısıcamlı katlanır cam balkon, küpeşteli cam balkon, ısıcamlı ve tek camlı sünme sistemleri, açılır kapanır cam çatı, açılır kapanır tente sistemleri, klavuzsuz cam katlanır sistemleri, vitrin sistemleri, PVC pencere sistemleri, zip perde ve açılır kapanır rolling roof sistemleri hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

