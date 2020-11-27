"Kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyor, tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz”

Çorum Kalesi’nden başlayıp Ulu Cami’ye kadar uzanan kültür yolu rotası üzerinde bulunan tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor. Veli Paşa Konağı yanında bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan İkiz Konaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Çorum Belediyesi tarafından restore edilecek. Konakların butik otel olarak turizme kazandırılmasının hedeflendiği proje için Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 Milyon TL’lik destek verilecek.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’daki tarihi dokunun ayağa kaldırılması ve ihya edilmesi noktasında ikiz konakların restorasyonunu önemsediklerini söyledi.

Bin yıllık bir geçmişe sahip olan Çorum Kalesi’nden Selçuklu mirası olan Ulu Cami’ye kadar bir “Kültür Yolu” hayallerinin olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Kültür yolu projesi üzerinde tarihi yapılarımız var. Bunlardan bir tanesi de İkiz Konaklar olarak bilinen yapılarımız. Bu tarihi ikiz konaklarımızın 300 metrekare oturum alanı var. İkiz konaklarımızın restorasyonu tamamlandığında etrafındaki Velipaşa Konağı, Velipaşa camii ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Abbasoğlu Konağı ile beraber orada tarihi kültür yolunun önemli bir mihenk taşı olacak. İkiz konakların restorasyonu ile birlikte şehrimize yeni bir kültürel varlık daha kazandırılmış olacak” dedi.

Konakların restorasyonu noktasında Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün de katkılarının olduğunu hatırlatan Aşgın, geçtiğimiz günlerde Çorum Valiliği ile 1.5 milyon TL bütçeli bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.

“Tarihi mekanların yaşayan alanlar olmasını önemsiyoruz”

Tarihi mekanların yaşayan alanlar olmasını önemsediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “İkiz Konaklar yerel mimari açıdan çok önemli özellikler barındırıyor. İkiz konağı üzerinde bulunan malakari bezemeler ve nişler Çorum yerel mimari kültürü açısından önemli. Bunları koruyacak şekilde konaklarımızdaki restorasyonu tamamlayacağız. Tarihi mekanları yaşayan alan olmasını önemsiyoruz. Restorasyonunu yaptıktan sonra hangi fonksiyonların olacağı da çok önemli.

İkiz Konağımızda 20-25 kişilik bir butik otelimiz olacak. Leblebinin yolculuğunun anlatıldığı bir bölüm ile tarihi halıların sergilendiği bir alan olacak. Projenin daha önemli ayağı bin yıllık bir geçmişe sahip olan kalemizin restorasyonu. Bununla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kalemizin içerisinde bir butik otel olacak. Şehir dışından gelen misafirlerimizin restorasyonlarımızın tamamlanmasıyla birlikte tarihi mekanlarda konaklama imkanına sahip olacak.

Çorum Belediyesi olarak kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyor tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.