Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bilaller Konağı’na taşındı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında hibesi ile restore edilen tarihi Billaller Konağı’nda ilimiz turizmi ele alındı. Toplantıda hem yeni Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası tanıtılırken hem de ilimiz turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, OKA İl Temsilcisi Özden Özgür Yalçın ile diğer davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şengül, Bilaller Konağı’nın bedelsiz olarak 49 yıllığına İl Özel İdaresine tahsis edildiğini, 25 yıllığına kullanım hakkı müdürlüklerine verildiğini hatırlattı. Sürecin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şengül, konağın restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şengül ayrıca kültür ve turizm ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Vali Çiftçi ve diğer katılımcılara sunum yaptı.

Toplantıda Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, yapılan çalışmaları anlatırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Belediye’nin kültür turizm projelerini anlattı. Kale Projesi, Kültür Yolu ve Tarihi Meydan projeleri hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Şehirlerin ruhu olduğuna inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Bizim kentimiz için büyük hayallerimiz var” dedi.

Toplantının son konuşmacısı Vali Mustafa Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarihi bir konağa taşınmasının anlamlı olduğunu söyledi. Vali Çiftçi, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün böylesine kimlikli bir binada hizmet vermesi gerekliydi. Dolayısıyla kendilerine hayırlı olsun diyorum. Burası 49 yıllığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilmiş durumda. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur” ifadelerine yer verdi.

(Nurdan AKBAŞ)