Kültür ve turizm etkinlerinin takibi için web sitesi kuruldu

Web sitesi uygulaması ile “Çorum’da neler oluyor? Hangi kurum, hangi konferansı ya da programı nerede ve hangi saatte düzenliyor?” sorularının yanıtının hemen alınabileceği bildirildi.

Dernek yönetimince yapılan açıklamada, www.corumkulturturizmdernegi.com adresinde yer alan “etkinlikler” başlığı altında Çorum’un Kültür Sanat Spor ve Eğitim programlarının vatandaşlar tarafından takip edilebileceği ve ilgilendikleri programlara katılım sağlanabileceği kaydedildi.

uyumlu yapılan web sitesinde ayrıca, dernek faaliyetleri, Çorum’un gezilip görülmesi gereken yerleri, Çorum’un tadılması gereken farklı yemekleri, gastronomi yolları gibi pek çok farklı alanlarda bilgiler veriliyor. Programlarının duyurulmasını ve burada yer almasını isteyen STK, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara, eğitim kurumlarına da seslenen dernek yöneticileri, corumkulturveturizm@gmail.com’a programların mail olarak gönderilmesi halinde memnuniyetle yayınlanacağını söylediler. (Haber Merkezi)