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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi görüşüldü

İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesini görüştü. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan, müdürlüğü için istenen bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi görüşüldü

İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesini görüştü. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan, müdürlüğü için istenen bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

05 Kasım 2019 Salı 22:58
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi görüşüldü

İstenen 2020 yılı bütçesinin 475 bin lira olduğunu ifade eden Çalışkan, bütçenin 5 bin lirasının kırtasiye alımları, 40 bin lirasının baskı ve cilt giderlerdi, 15 bin lirasının ilan giderleri, 100 bin lirasının spor malzemeleri alımı, 10 bin lirasının ilan giderleri, 50 bin lirasının taşıt kiralama, 30 bin lirasının yayın alımları, 125 bin lirasının tanıtım, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri ve 100 bin lirasının da akülü sandalye alımlarına harcanacağını vurguladı. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN 600 BİN LİRA İSTENDİ

İl Genel Meclisi bütçe görüşmeleri kapsamında Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 2020 mali yılı bütçesi görüşüldü. Yapılan açıklamada bütçenin 600 bin lira olduğu belirtilerek, bütçenin 50 bin lirasının yurtdışı geçici görev yollukları, 450 bin lirasının temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, 100 bin lirasının da tanıtım, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri için kullanılacağı belirtildi.

(Erkan BAYATLI)

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