Kültür-sanat ve turizm kenti hedefi dilimizden düşmüyor

Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün 5 Kasım 2020 tarihinde İl Genel Meclisi’nde yaptığı sunum da, ÇORUM HABER tarafından, Çorum turizminin canlandırılamamasına ilişkin kaygılar çerçevesinde değerlendirildi ve Çorum’da turizmin kan kaybına dikkat çekilmeye çalışıldı. Zira, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirtiyor, düşen ziyaretçi rakamlarını vererek, “Pandemi bizi çok etkiledi, 10’un üzerinde turla anlaşmamız vardı, hepsi iptal oldu” diyordu.

6 Kasım 2020 tarihindeki “Çorum turizmi çöktü” başlığı, eldeki verilerin ve Sümeyra Şengül’ün verdiği bilgilerin ışığında, ÇORUM HABER’in soruna dikkat çekmek üzere seçtiği başlıktı. Tırnak içinde verilmemişti, gazetenin başlığıydı. Hiçbir kurumu veya kişiyi itham etmeye yönelik de değildi, pandemi etkenini de açıkça vurguluyordu.

Bu haberimizle ilgili, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden “Çorum turizmi umutlandırıyor” başlıklı yazılı bir açıklama geldi. Elbette cevap hakkına saygılıyız ve bu açıklamayı elbette, virgülüne bile dokunmadan yayınlayacağız. Ancak, ÇORUM HABER’in söylenenleri çarpıttığı gibi bir algıya yol açmaması için konuyu okurlarımızla paylaşmak istedik.

Görüşümüzü tekrarlamamız gerekirse, Çorum turizmi son yıllarda kan kaybetmekte, bir türlü arzulanan gelişmeyi gösterememektedir. Bu yıl ise, pandeminin de etkisiyle tamamen çökmüş durumdadır. Turizmi canlandıracak bir takım projeler uygulamaya konulmuşsa da, henüz sonuçlandırılamamıştır. İnsanlık tarihinin bu kadar “ilk”ine, bu kadar önemli uygarlık kalıntılarına sahip olup da, turizmi bu kadar cılız kalmış bir yer, bırakınız Türkiye’yi, dünyada bile az bulunur.

Onun için, ÇORUM HABER, Çorum’un, dünyada “barış kenti” unvanını en fazla hak eden kent olduğunu, bölgesinin kültür ve sanat merkezi olma potansiyeline fazlasıyla sahip bulunduğunu her vesileyle ifade etmekte ve bu doğrultuda, Çorumluları sahip oldukları değerlere sahip çıkmaya çağırmakta, “seferberlik” çağrıları yapmaktadır. “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” olarak bu çabalarını, gerektiğinde eleştiri sorumluluğunu da yerine getirerek, sonuna kadar sürdürecektir.

ÇORUM TURİZMİ UMUTLANDIRIYOR

2020 yılı Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin İl Genel Meclisine yapılan sunumla ilgili, Çorum Haber Gazetesinin 6 Kasım 2020 tarihli baskısında yer alan “ÇORUM TURİZMİ ÇÖKTÜ” başlıklı haberin kamuoyunun yanlış bilgilenmesine yol açtığı anlaşıldığından Valiliğimizce açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, 2019 yılı sonlarında Çin’den başlayıp dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüm Dünyada COVID-19 Pandemisi ilan edilmiştir.

Mart ayından itibaren de salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla, dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, ülkemizde Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulu oluşturulmuş, kurul üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ile kültür, sanat ve turizm faaliyeti olan müze ve örenyeri ziyaretleri, kütüphane hizmetleri, tiyatro ve sinema gösterileri, sergi, konser, şenlik, festival vb. sosyal faaliyetler tamamen durdurulmuş, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları getirilmiş, ülkelerarası giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Ayrıca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve 18 yaş altı vatandaşlarımıza sürekli, diğer vatandaşlarımıza da yer yer sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.

Kalkınmanın en önemli ayağı olan turizm sektörü bu süreçten dünya genelinde etkilenmiştir. Coronavirüs salgınının ekonomik ve psikolojik etkileri yanında sosyal ve kültürel alanlarda da olumsuz etkileri görülmüştür. Yeni normalleşme sürecinde mevcut kaygılar, gezen insan sayısını azaltırken, kültürel faaliyetlerin planlamasını erteletmiş, tatil anlayışını herkese açık alanlar yerine daha izole mekânlar olarak da değiştirmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 17 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında müze ve örenyerleri tamamen ziyarete kapatılmıştır. 1 Haziran’dan itibaren ise kontrollü normal hayata geçiş süreci başlamış, zamanla sınırlar açılmış, havayolu, karayolu ve deniz yoluyla ulaşım alınan tedbirlerle başlatılmıştır. Ve bu süreçte COVID-19 tedbirleri doğrultusunda Bakanlıkça planlanan sayıda müze ve örenyerlerine ziyaretçi alınmaya başlanmıştır.

Ağırlıklı olarak kültür turizmi potansiyeline sahip kadim medeniyetlerin beşiği konumundaki İlimiz Çorum’da, daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında turizm hareketliliği yaşanmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde yaz aylarında daha çok deniz turizmi ön plana çıkmaktadır. Özellikle Hattuşa, Alaca Höyük örenyerleri ilkbahar ve sonbahar sezonunda ağırlıklı olarak yabancı misafirlerini ağırlamaktadır. Ancak pandemi döneminde Çorum turizmi için önemli olan ilkbahar aylarında Müze ve Örenyerlerinin kapalı durumda olması, turizm istatistiklerimizde önemli bir ağırlığa sahip yabancı turist sayısında düşüş yaşanmasına neden olmuş, fakat Çorum turizminin çökmesi söz konusu olmamıştır.

Ülkemize giriş yapan yabancı turist sayısı 2019 yılı ilk 9 ayında 36.428.212 kişi iken, 2020 yılı ilk 9 ayında 9.458.589 kişi olarak gerçekleşmiştir. Pandemi, ülkemize giriş yapan ziyaretçi sayısının yanında hangi ülkelerden giriş yapıldığını da etkilemiştir. Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklar, ilimizde 2020 yılında çok kısa bir turizm sezonu yaşanmasına neden olmuştur. Müdürlüğümüzce; pandemi süreci fırsata çevrilmeye çalışılmış, bu çerçevede turizm altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilirliği ve alternatif turizm için çalışmalar yapılmış, iç turizme ağırlık verilirken kültür turizminin yanı sıra doğa turizmi ön plana çıkarılmış, pandeminin seyrine göre 2021 turizm sezonu ön görülerle planlanmıştır.

Ayrıca, süreçten etkilenen turizm sektörünü ayakta tutmak için, Bakanlığımızca birtakım çalışmalar yapılmış ve turizm destek paketleri oluşturulmuştur. Turizm işletmelerinin finansman desteği ve hızlı destek işe devam kredisi ile turizm çalışanlarının kısa çalışma ödeneği desteklerinden faydalandırılması amacıyla, Müdürlüğümüzce ilimizdeki turizm işletmeleri ile koordineli çalışılarak, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmış, işletmelerimiz ve çalışanlar desteklenmiştir.

Söz konusu haber ile pandemi ve etkilerinin geçici bir süreç olduğu göz ardı edilerek; ilimiz turizmindeki olumlu gelişmeler ve yapılan çalışmalar görmezden gelinmiştir. Müdürlüğümüzce İl Genel Meclisimize yapılan sunumda yer almayan “ÇORUM TURİZMİ ÇÖKTÜ” konu başlıklı haberi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyoruz.

T.C. Çorum Valiliği

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

