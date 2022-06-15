“Kültür hazinesi Ozulu”
Güncel 15.06.2022, 20:07
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’yu ziyaretinden sonra şu mesajı paylaştı:
“Hayatını şehrimizin eğitim, kültür ve sanat hayatına adamış, ulu çınarımız, kültür hazinemiz Abdulkadir Ozulu hocamı, yine şehrimizin önemli değerlerinden Hasan Tuluk ve Sahaf Mustafa Gökgöz büyüklerimle ziyaret ettik.
Kıymetli hocam Abdulkadir Ozulu’yu çok iyi gördük, sağlığı sıhhati yerinde çok şükür. Sorana bilene çokça selamı var.”
(Haber Merkezi)
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