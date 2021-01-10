“Kültür elçileri zor durumda”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve bazı parti yöneticileriyle birlikte KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı aynı zamanda Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten ile bir süre görüştü.

Dernek üyelerinin ve usta öğreticilerin karşı karşıya bulundukları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi alan İl Başkanı Tahtasız, Türkiye genelinde sayıları yüzbinleri, Çorum'da ise 500'ü bulan usta öğreticilerin Mart ayından beri işsiz olduğunu belirterek, usta öğreticilerin kısa çalışma ödeneği, işsizlik, pandemi yardımları ve diğer desteklerin hiçbirisinden yararlanamadığını söyledi.

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten ise usta öğreticilerin Mart ayından beri işsiz olduklarını ve zor günler geçirdiklerini dile getirerek sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Usta öğreticilik yapan tüm hocaların branşlarını kendilerine meslek edindiklerini, bu durumda ailelerin geçimlerini bu meslekle sağladıklarını, hiçbir sosyal haklarının olmadığını belirten Özten, pandemi desteğinden de yararlanamadıklarını ifade etti.

Özten, “Şu anda yaklaşık 58.000 kişi olan usta öğreticiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kendi alanları ile ilgili bütün sorumlulukları yerine getirmektedir, ancak; devlet memurlarına verilen haklardan yararlanamamaktadır” diyerek usta öğreticilerin sorunlarının çözülmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise sorun ve talepleri partinin genel merkezine ve ilgili kurumlara ileteceklerini, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)