Külliye’nin atıklarından sokak hayvanlarına yuva

Emine Erdoğan'ın himayesindeki proje uyarınca külliyeden çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldü. Atıklardan yapılan kulübeler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bahçesinde Emine Erdoğan'ın katıldığı etkinlikle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Emine Erdoğan, programa gelişinde sahiplendiği “Leblebi” isimli köpekle kulübeleri inceledi. Kulübelerin kalite ve kontrollerini Leblebi'ye yaptırdıklarını dile getiren Emine Erdoğan, “Eğer o beğenirse, arkadaşları da beğenir mutlaka” diye konuştu.

Leblebi'yi bir süre seven Erdoğan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Durmuş Genç'ten yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Leblebi'nin ayağının uğurlu geldiğini ifade eden Erdoğan, yapılan kulübelerin Sıfır Atık kapsamındaki önemine dikkati çekti. Atıkların değerlendirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Emine Erdoğan, “Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir” dedi.



(Haber Merkezi)