“Kullanılmayan 551 okul binasının kullanım hakkı verildi”

İlköğretim kanununa göre İlköğretim hizmetlerine tahsis edilen taşınmazların başka hizmetlere devredilmesinin mümkün olmadığını anlatan Abdurrahman Karagöz, il merkez ve ilçelerinde kullanılmayan ve kapalı olan okul binalarının yapı kullanım haklarının talepte bulunan köy muhtarlıklarına verildiğini ifade etti.

Karagöz, Alaca’da 77 kapalı 28 kullanılmayan okul binası, Bayat’ta 42 kapalı 21 kullanılmayan okul binası, Boğazkale’de 8 kapalı 6 kullanılmayan okul binası, Uğurludağ’da 17 kapalı 6 kullanılmayan okul binası, Dodurga’da 9 kapalı 8 kullanılmayan okul binası, Kargıda 17 kapalı 11 kullanılmayan okul binası, laçinde 3 kapalı 7 kullanılmayan okul binası, Oğuzlarda 2 kapalı, 8 kullanılmayan okul binası, İskilip’te 54 kapalı 28 kullanılmayan okul binası, Mecitözü’nde 32 kapalı, kullanılmayan 20 okul binası, merkezde 154 kapalı 124 kullanılmayan okul binası, Ortaköy’de 9 kapalı 8 kullanılmayan okul binası, Osmancık’ta 45 kapalı 30 okul binası, Sungurluda da 82 kapalı 46 kullanılmayan okul binası olmak üzere toplam 551 kullanılmayan okul binasının yapı kullanım hakkının verildiğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)