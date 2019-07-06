Kulislere göre, Belediye’de görev değişiklikleri bekleniyor

Bu doğrultuda, Çorum Belediyesinde, Belediye Başkan Yardımcılığı ve birim müdürlerinde değişime gidilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Aşgın’ın, göreve geldikten sonra yaptığı birim müdürlerinde değişime devam edeceği ifade edilirken, özellikle kendinden önceki yönetimde görev alan başkan yardımcıları ile yola devam etmek istemediği ısrarla savunuluyor.

Yine, edinilen bilgilere göre, Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın, ilk etapta, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde değişim yapması güçlü olasılık.

Muzaffer Külcü, döneminde Özel Kalem Müdürlüğü yapan ve aynı zamanda kendisine Başkan Yardımcılığı kadrosu tahsis edilen Murat Erdem’e, Ahmet Yabacıoğlu örneği gösterilerek, devlet kurumlarında bir göreve geçmesi telkininde bulunulduğu da edinilen bilgiler arasında. (Haber Merkezi)