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“Külcü ile Gül başka partili mi?”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Başkan Aşgın’ın meclis toplantılarında olsun veya başka mecralarda olsun ısrarla ‘bizden önceki dönem’ söylemini kullandığını belirterek, “1994’den buyana bu şehri aynı siyasal anlayış yönetiyor. Bu şehri yıllardır sizin partiniz yönetti. Muzaffer Külcü CHP’nin Belediye Başkanı mıydı, Zeki Gül MHP’nin Belediye Başkanı mıydı? Bunlar AKP’nin Belediye Başkanları değil miydi?” dedi.

Güncel 07.07.2020, 22:00
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“Külcü ile Gül başka partili mi?”

Geçtiğimiz hafta yapılan Belediye Meclisi’yle ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Yılmaz, Meclis’te Aşgın’a yönelttikleri soruların bir takımına cevap aldıklarını ancak bir kısmına ise cevap alamadıklarını söyledi.

“CADDEYE RECEP CAMCI İSMİ VERİLSİN TEKLİFİMİZ REDDEDİLDİ”

Pandemi nedeniyle uzunca süredir yapılmayan Belediye Meclisi toplantısının geçtiğimiz hafta yapıldığını belirten Yılmaz, “Bilindiği gibi Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayan yeni yol için CHP Grubu olarak daha önce “Recep Camcı” adının verilmesini teklif etmiştik ancak bu önerimiz AKP grubunun oylarıyla reddedildi. Söz konusu caddeye AKP ve MHP grubunun oylarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi” dedi.

“MİLLİ EĞİTİMLE YAPILAN PROTOKOLÜ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN”

Toplantıda ‘Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol var mı’ diye sorduklarını ve ‘Belediye’nin imam hatip lisesi binası yapması karşısında Milli Eğitim Müdürlüğü mevcut İHL binasının yerini Belediye’ye verecek mi’ dediklerini dile getiren Yılmaz, “Belediye Başkanı, Milli Eğitim’le yapılan protokolün revize edileceğini söyledi. Lütfen ilk yapılan protokolü kamuoyuyla paylaşın. Belediye 40-50 milyon lira harcayarak imam hatip lisesi yaptı ve sorumluluğunu yerine getirdi” ifadelerini kullandı.

İkinci sorularının ise personelin maaş promosyonuyla ilgili olduğunu kaydeden Yılmaz, “Promosyonu, ihaleden çekildiği halde yine aydı devlet bankasına mı verdiniz, diye sorduk. ‘Bir grup 4500 lira promosyon ücreti alırken, diğer grubun 2400 lira alması hakkaniyetli mi’ dedik. Yapılan sözleşme ilgili devlet bankasının ihaleden çekilmesine rağmen mi imzalandı? Yine bir başka özel banka gerçekten teknik denetlerden dolayı mı elendi?” dedi.

Üçüncü suallerinin de maskelerle ilgili olduğunu bildiren Yılmaz, “Bu şehrin insanlarına dağıtılan maske adedi nedir? Üretilen maske, talebi karşılamaya yetti mi? Yetmediyse maske içini hale yapıldı mı? Başkan Aşgın bu sorularımızın hiçbirine cevap vermedi” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

#Külcü ile Gül başka partili mi #Tuncay Yılmaz
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