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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak Özel Elitpark Hastanesi’nde

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak, Özel Elitpark Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak Özel Elitpark Hastanesi’nde

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak, Özel Elitpark Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

01 Eylül 2019 Pazar 23:43
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak Özel Elitpark Hastanesi’nde

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Osman Akdurucak, Özel Elitpark Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Osman Akdurucak, akut ve kronik sinüzitleri tedavileri, mevsimsel ve süreğen alerjik burun nezleleri, horlama sebepleri ve tedavisi, konuşma bozuklukları, vertigo (baş dönmesi), tinnitus (kulak çınlaması), ses kısıklığı ve tonsil hastalıkları konularında teşhis ve tedavi hizmeti verecek.

DR. OSMAN AKDURUCAK KİMDİR

1955 Zile/Tokat doğumludur. İlk, orta, lise tahsilini Zile’de tamamladı. 1973 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 1980 mezun olup 1980/1982 yılları arası Tokat’ta görev yaptı. 1982/1984 yılları arsında Pazar/Rize’de askerlik görevini yaparak, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde K.B.B. asistanlığına başladı. 1989 yılında K.B.B. uzmanı olarak mezun oldu.

1990/1992 yılları arası Malatya’da, 1992/1997 Çorum SSK Hastanesi’nde sonra 1997 yılında Çorum Devlet Hastanesi’nde göreve başlayıp emekli olduğu 2019 tarihine kadar Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. (Haber Merkezi)

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