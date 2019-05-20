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Kula köyünde çeltik ekimine başlandı

Sungurlu’da çeltik ekilen tek köy olan Kula’da çeltik ekimine başlandı.

Kula köyünde çeltik ekimine başlandı

Sungurlu’da çeltik ekilen tek köy olan Kula’da çeltik ekimine başlandı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:38
Kula köyünde çeltik ekimine başlandı

Kula köyüne bağlı Paşa Çiftliği mezrasında çeltik üreticiliği yapan Fatih Altuntaş, bu yıl da Allah’ın izniyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi. Altuntaş, buğdaydan sonra köy tarımının en önemli ürünü olma özelliğini taşıyan ve ülkemizin de önemli ekim alanlarından birisi olan çeltik ekimlerinin Mayıs ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

Fatih Altuntaş, “Şu ana kadar 100 dekar alana çeltik ekimi gerçekleştirdik. Su yeni geldiğinden dolayı tavaları dolduruyoruz ekime devam edeceğiz. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından Ramazan Ayı’nda arazimizi hazır hale getirdik şükür. Devletimiz tarafından kanal yoluyla gelen suyu arazimizle tam zamanında buluşturduk ve her sene olduğu gibi bu senede aynı zorluklarda arazilerimizi ekmeye devam ediyoruz. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor tabi ki, ilaçlaması var, gübrelemesi var ve bunlar çamurun suyun içinde birçok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüz bol verir inşallah” dedi.

Fatih Altuntaş, “Ekim öncesi hazırladığımız alanlar 10 santimetre yüksekliğinde suyla dolduruluyor. Sırt motorları ve traktörlerle çeltik danelerini dekarı 20 kilogram olmak üzere suyla buluşturuyoruz. Sulanabilir alanların artmasıyla birlikte ekim alanı da genişliyor, çeltik cinsine göre 120 ile 150 gün arasında hasat edilme durumuna geliyor. Köyümüzde Baldo, Osmancık, yabancı çeşit gibi birçok çeşit çeltik ekimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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