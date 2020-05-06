Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98738
ALTIN
387.547
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8012
EURO
7.6869
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu
Evden çıkamayanlara drone ile maske servisi
Drone ile maske servisi
"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Küfre ve argoya hayır!

Gazeteniz ÇORUM HABER, geçmişte çeşitli defalar “küfür ve argoya hayır” kampanyaları açtı. Günlerce bu konuyu işleyerek, kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, yurttaşların görüşlerini yansıtıp “farkındalık” oluşturmaya çalıştı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:00
Küfre ve argoya hayır!

Zira, “küfür” ve kaba “argo” ifadeler, konuşma dilinde adeta olağan hale gelmiş, genç kuşaklar tarafından da “hayatın doğal akışına uygun” gibi algılanır olmuştu. Pek çoğu, diline pelesenk olmuş küfürleri, ayıp ve çirkin olduğunun farkına bile varmadan kullanıyordu.

ÇORUM HABER’in bu çabaları, kamuoyunda genel bir kabul gördü, geniş kesimler tarafından desteklendi. Ama, Çorum’da kamuoyunu oluşturan esnaf, tüccar, sanayici, memur, emekli, işçi, çiftçi, serbest meslek erbabı gibi meslek sahibi, eğitimli, görgülü kesimler dışında, “varoş” diye nitelenebilecek, oransal olarak belki daha da büyük bir kesim vardı ki, ÇORUM HABER’in zaten oralara ulaşma şansı zayıftı. Dolayısıyla, kampanya ile sağlanan bir takım olumlu gelişmeler de, zaman içinde kaybolup gitti.

Çorum’un tanınmış ve bir o kadar da ekonomik, sosyal, kültürel her alanda “toplumsal duyarlılık” sahibi kişiliklerinden, Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, konuyu bir kez daha Çorum’un gündemine taşıdı. İsmet Ahlatcı’nın mesajı şöyle:

“Facebook’ta, evde, sokakta, kısaca her yerde küfür etme, ettirme. Küfretmeden de konuşabilir, yorum yapabilir, hayatınıza devam edebilirsiniz. Küfür, basit, zayıf insanların işidir. Karşısındaki insana mantıklı cevap veremeyen aciz insanların işidir. Küfre hayır!”

Bir virüs, yalnızca ülkemize değil tüm insanlığa büyük bir ders verdi. Bütün kibirleri, egoları, kapris ve kompleksleri yerle bir etti. Barış içinde insan gibi yaşamaktan, dayanışmadan, adalete, iyiliklere ve güzelliklere sarılmaktan başka yol olmadığını gösterdi. Üstelik, kutsal Ramazan ayındayız. Sevgi, şefkat ve merhamet iklimini teneffüs ediyoruz.

Dolayısıyla, İsmet Ahlatcı’nın zamanlaması son derece doğrudur. “Küfre ve argoya hayır” derken, her türlü düşmanca duyguyu, kin ve nefreti, kötü duyguyu, bencilliği, çıkarcılığı içimizden atmanın tam zamanıdır. Temiz bir dil ve temiz duygular için, insan sevgisi, çevre duyarlılığı gibi insana yakışır değerler için, toplumsal barış ve kardeşlik için haydi Çorum!

İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak
Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor
Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor
İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı
İki kardeşin karikatür alanında büyük başarısı
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -3-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -3-
Kanser derneklerinin sorun ve talepleri dinlendi
Kanser derneklerinin sorun ve talepleri dinlendi

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim