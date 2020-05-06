Zira, “küfür” ve kaba “argo” ifadeler, konuşma dilinde adeta olağan hale gelmiş, genç kuşaklar tarafından da “hayatın doğal akışına uygun” gibi algılanır olmuştu. Pek çoğu, diline pelesenk olmuş küfürleri, ayıp ve çirkin olduğunun farkına bile varmadan kullanıyordu.

ÇORUM HABER’in bu çabaları, kamuoyunda genel bir kabul gördü, geniş kesimler tarafından desteklendi. Ama, Çorum’da kamuoyunu oluşturan esnaf, tüccar, sanayici, memur, emekli, işçi, çiftçi, serbest meslek erbabı gibi meslek sahibi, eğitimli, görgülü kesimler dışında, “varoş” diye nitelenebilecek, oransal olarak belki daha da büyük bir kesim vardı ki, ÇORUM HABER’in zaten oralara ulaşma şansı zayıftı. Dolayısıyla, kampanya ile sağlanan bir takım olumlu gelişmeler de, zaman içinde kaybolup gitti.

Çorum’un tanınmış ve bir o kadar da ekonomik, sosyal, kültürel her alanda “toplumsal duyarlılık” sahibi kişiliklerinden, Mali Müşavir İsmet Ahlatcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, konuyu bir kez daha Çorum’un gündemine taşıdı. İsmet Ahlatcı’nın mesajı şöyle:

“Facebook’ta, evde, sokakta, kısaca her yerde küfür etme, ettirme. Küfretmeden de konuşabilir, yorum yapabilir, hayatınıza devam edebilirsiniz. Küfür, basit, zayıf insanların işidir. Karşısındaki insana mantıklı cevap veremeyen aciz insanların işidir. Küfre hayır!”

Bir virüs, yalnızca ülkemize değil tüm insanlığa büyük bir ders verdi. Bütün kibirleri, egoları, kapris ve kompleksleri yerle bir etti. Barış içinde insan gibi yaşamaktan, dayanışmadan, adalete, iyiliklere ve güzelliklere sarılmaktan başka yol olmadığını gösterdi. Üstelik, kutsal Ramazan ayındayız. Sevgi, şefkat ve merhamet iklimini teneffüs ediyoruz.

Dolayısıyla, İsmet Ahlatcı’nın zamanlaması son derece doğrudur. “Küfre ve argoya hayır” derken, her türlü düşmanca duyguyu, kin ve nefreti, kötü duyguyu, bencilliği, çıkarcılığı içimizden atmanın tam zamanıdır. Temiz bir dil ve temiz duygular için, insan sevgisi, çevre duyarlılığı gibi insana yakışır değerler için, toplumsal barış ve kardeşlik için haydi Çorum!