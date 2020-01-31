“Kudüs’ü korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli”

Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump’un, aldığı kararlarla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saydığını söyleyen Özkabakçı, “Trump açıklamasında işbirlikçi/hain Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin’in yok olması ve Kudüs’ün ilhak edilmesidir. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Sadece kınama pasifliğimizi örtmesin, bizi harekete geçirsin.

Cılız da olsa dünya liderlerinden gelen tepkiler ümit vericidir. Herkes için barış, ancak İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinliler kendi yurtlarında özgür olabildiğinde mümkün olacaktır.

İslam Dünyası da Filistin'e ve Filistin’in Başkenti Kudüs’e sahip çıkmalı; siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail/ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir.

Bugüne kadar onurlu ve azimli bir mücadele ortaya koyan Filistin halkını selamlıyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlinin değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs’ün müdafaası hepimizin mesuliyetidir.”(Haber Merkezi)