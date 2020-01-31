Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232

“Kudüs’ü korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli”

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, ABD Başkanı Donald Trump’un, İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıkladığını belirterek, Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’nin bugün yeni bir skandala daha imza atarak “Yüzyılın Anlaşması” olarak servis edilen tek taraflı anlaşma ile Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkûm ettiğini kaydetti.

“Kudüs’ü korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli”

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, ABD Başkanı Donald Trump’un, İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıkladığını belirterek, Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’nin bugün yeni bir skandala daha imza atarak “Yüzyılın Anlaşması” olarak servis edilen tek taraflı anlaşma ile Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahkûm ettiğini kaydetti.

31 Ocak 2020 Cuma 21:44
“Kudüs’ü korumak ABD ile ilişkilerden daha önemli”

Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump’un, aldığı kararlarla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saydığını söyleyen Özkabakçı, “Trump açıklamasında işbirlikçi/hain Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin’in yok olması ve Kudüs’ün ilhak edilmesidir. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Sadece kınama pasifliğimizi örtmesin, bizi harekete geçirsin.

Cılız da olsa dünya liderlerinden gelen tepkiler ümit vericidir. Herkes için barış, ancak İsrail işgali sona erdiğinde ve Filistinliler kendi yurtlarında özgür olabildiğinde mümkün olacaktır.

İslam Dünyası da Filistin'e ve Filistin’in Başkenti Kudüs’e sahip çıkmalı; siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail/ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir.

Bugüne kadar onurlu ve azimli bir mücadele ortaya koyan Filistin halkını selamlıyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ama Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlinin değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs’ün müdafaası hepimizin mesuliyetidir.”(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum bölgenin ihracat şampiyonu
Çorum bölgenin ihracat şampiyonu
CHP’de devir-teslim töreni
CHP’de devir-teslim töreni
Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı
Ulaş Tokgöz mazbatasını aldı
CHP İl Kongresi 23 Şubat’ta yapılacak
CHP İl Kongresi 23 Şubat’ta yapılacak
Kırsal kalkınmaya 11 milyon liralık destek
Kırsal kalkınmaya 11 milyon liralık destek
Basketbol öğrencilerine Jandarma tanıtıldı
Basketbol öğrencilerine Jandarma tanıtıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim