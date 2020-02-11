Kudüs Mitingi siyasi partileri de bir araya getirdi

Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a, Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Türkiye'nin dört bir tarafından, çetin kış şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen rahatını bozarak İstanbul Yenikapı Meydanında yer alan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Cıdık, mitingin büyük bir coşkuyla başlayıp sona erdiğini vurguladı.

Cıdık, "Tam bir kardeşlik, tam bir ümmet bilinci hâkimdi. Herkes birlikten, beraberlikten ve emperyalizme karşı duruştan bahsetti. Kimse hâkir görülmedi, ötelenmedi, dışlanmadı. Tabi ki ABD-İsrail ikilisine karşı duyulan nefret ve öfke hâricinde. Miting ev sahibi sıfatı ile Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr.Abdullah Sevim'in konuşması ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Hamas Temsilcisi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Ahmet Davutoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam konuşmalarını gerçekleştirdiler.

ABD ve İsrail başta olmak üzere tüm dünyanın gözü kulağı bu mitingde idi. Zira, farklı siyasî düşüncede olanlar ilk defa bir mitingde buluşacaklardı, aynı meydanı paylaşacaklardı. Buluşuldu ve aynı meydan paylaşıldı, aynı sloganlar atıldı. Dert bir olunca, gaye aynı olunca; zihinler de diller de bir oluyor. Miting, her ne kadar Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü için tertip edilmiş olsa da Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, Keşmir'in ve tüm ezilen, sömürülen halkların ve ülkelerin özgürlükleri için yapılmış oldu." diye konuştu.

MEDYA MİTİNGİ YİNE GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

Medyanın her zaman olduğu gibi mitingi de görmemezlikten geldiğini belirten Cıdık, Van-Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinin kurtarma görüntülerini, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale-Delice'de yaptığı miting görüntüsüyle birlikte televizyon ekranını ikiye bölerek yayınlayan medyanın, yine kendine düşeni yapmış olduğunu anlattı. Cıdık, “Yenikapı meydanındaki mitinge katılmayı caiz görmediğini beyan etme gafletinde ve delaletinde bulunan sözde din alimi olduğunu zanneden zavallılar, dünkü kalabalığı gördükten sonra nasıl bir halet-i ruhiyeye bürünmüşlerdir acaba? "Artık bizim uyduruk fetvalarımıza kimse itibar etmiyor, susalım bari" derler mi? Miting alanında ve miting kürsüsünde, şehir şehir dolaşıp otel salonlarında, konferans salonlarında Kudüs'ü anlatan sivil toplum kuruluşlarının yetkililerini de görmek isterdik. Miting alanında ve miting kürsüsünde, salt kendi tabanına ve seçmenine değil, herkese aynı duygu ve düşünce ile Kudüs konusunu izah edecekleri de görmek isterdik. Dünkü miting alanında ve miting kürsüsünde, cüzî iradesini hür bir şekilde kullanabildiğini göstermek isteyenleri de görmek isterdik. Her şeye rağmen, geleceğin Türkiye’si için çok önemli olan mitingin yapılması ve müthiş bir katılımın sağlanması çok önemliydi” dedi. (Haber Merkezi)