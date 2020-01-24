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Kudüs için sabah namazı buluşması

Sivil Toplum Kuruluşları bugün Ulucami’de Sabah Namazı’nda Kudüs için bir araya geliyor.

Kudüs için sabah namazı buluşması

Sivil Toplum Kuruluşları bugün Ulucami’de Sabah Namazı’nda Kudüs için bir araya geliyor.

24 Ocak 2020 Cuma 00:12
Kudüs için sabah namazı buluşması

Çorum İHH İl Başkanı Selim Özkabakçı, namaz sonrası basın açıklaması ve dua ile Kudüs’e destek vereceklerini söyledi.

Tüm dünyada ve ülkemizde eş zamanlı olarak yapılacak olan destek açıklamasına tüm Müslümanlar davetli olduğunu belirten Selim Özkabakçı, “Geçen hafta Pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Rahmet Mescidi konusunda insanları Cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri’ye bir hafta süre ile Mescid-i Aksâ’ya giriş yasağı getiren Siyonist İsrail sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksâ’da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı.

Son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uygulayan Siyonist İsrail güçleri kadınlar başta olmak üzere birçok Müslümanı gözaltına altı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu Cuma’yı Umut Cuma’sı olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail’in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs’ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor” diye konuştu.

(Bülent USLU)

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