Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119850
ALTIN
303.916
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8266
EURO
6.5955

“Kudüs için laf değil icraat bekliyoruz”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, “İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığı gibi her kınama sonrası İsrail’in zulmü maalesef artmaktadır” diyerek, hükümetten Kudüs için laf değil icraat beklediklerini bildirdi.

“Kudüs için laf değil icraat bekliyoruz”

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, “İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığı gibi her kınama sonrası İsrail’in zulmü maalesef artmaktadır” diyerek, hükümetten Kudüs için laf değil icraat beklediklerini bildirdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 20:19
“Kudüs için laf değil icraat bekliyoruz”

ABD Başkanı Trump tarafından hazırlanan anlaşmayı yo saydıklarını kaydeden Sakınmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bizim için Kudüs ve Mescid-i Aksa yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü harem-i şerifidir. Kudüs, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Beyt-ül Makdis'i, Osmanlı'nın Kudüs-ü Şerif'i, yeryüzü Müslümanlarının kıyamete kadar göz bebeği, mukaddes davasıdır ve Filistin Müslümanların onurudur. Bütün kardeşlerimizi Filistin’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yüzyılın anlaşması bardağı taşıran son damla olsun. Tüm İslam ülkeleri bu Siyonist zulme karşı birleşsin istiyoruz.

İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığı gibi her kınama sonrası İsrail’in zulmü maalesef artmaktadır. Laf değil icraat bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, eyy Amerika eyy İsrail demeyi değil, ABD ve İsrail ile bütün ilişkilerin kesilmesini, Filistin’e asker yollamasını, gereken her şeyin gözü kara olarak yapılmasını istiyoruz.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Alapala ve Kavukçu, Vakıf 19 Mütevelli Heyeti’nde yer aldı
Alapala ve Kavukçu, Vakıf 19 Mütevelli Heyeti’nde yer aldı
“Çorum, kültür turizmi adına çok önemli değerlere sahip”
“Çorum, kültür turizmi adına çok önemli değerlere sahip”
“Borçlanma limitini çok aşan Belediye, habire arsa satıyor”
“Borçlanma limitini çok aşan Belediye, habire arsa satıyor”
“İklim ve Su” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi
“İklim ve Su” konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi
“Basın kartlarını gazeteciler vermeli”
“Basın kartlarını gazeteciler vermeli”
Kuaför Nalan ile tekstilci Serkan Yıldırım nişanlandı
Kuaför Nalan ile tekstilci Serkan Yıldırım nişanlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim