“Kudüs için laf değil icraat bekliyoruz”

ABD Başkanı Trump tarafından hazırlanan anlaşmayı yo saydıklarını kaydeden Sakınmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bizim için Kudüs ve Mescid-i Aksa yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü harem-i şerifidir. Kudüs, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Beyt-ül Makdis'i, Osmanlı'nın Kudüs-ü Şerif'i, yeryüzü Müslümanlarının kıyamete kadar göz bebeği, mukaddes davasıdır ve Filistin Müslümanların onurudur. Bütün kardeşlerimizi Filistin’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yüzyılın anlaşması bardağı taşıran son damla olsun. Tüm İslam ülkeleri bu Siyonist zulme karşı birleşsin istiyoruz.

İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığı gibi her kınama sonrası İsrail’in zulmü maalesef artmaktadır. Laf değil icraat bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, eyy Amerika eyy İsrail demeyi değil, ABD ve İsrail ile bütün ilişkilerin kesilmesini, Filistin’e asker yollamasını, gereken her şeyin gözü kara olarak yapılmasını istiyoruz.” (Haber Merkezi)