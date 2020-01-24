Kudüs için dua buluşması

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edilen program kapsamında dün sabah namazından sonra Ulucami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları Kudüs için dua etti.

Namaz sonrası cami avlusunda basın açıklaması ve dua edildi. Teşrik tekbirleri ile başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum İHH ile birlikte Çorum Genç İHH, İlke-Der, Özgür-Der, Derman Der, Öncü Gençlik Spor Kulübü ÇORİMDER, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Buhara Gençlik ve Spor Kulübü, TÜGVA, İhsan-Der, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD olmak üzere 16 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği programın basın açıklaması yapan Genç İHH Başkanı Fatih Çelik, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasından bu yana Siyonist İsrail Mescid-i Aksâ ve Kudüs halkı üzerindeki hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettiğini söyledi.

Siyonist İsrail 2017 Temmuz’unda kapılarına metal detektörler yerleştirerek Mescid-i Aksâ’ya giriş ve çıkışları kontrol altına almak istediğini hatırlatan Çelik, “Bu hamle Mescid-i Aksâ’yı zamansal olarak bölme planının ilk adımı idi. Tüm dünya Müslümanlarının ve tabiki Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu İşgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı” diye konuştu.

Tüm dünyada ve ülkemizde eş zamanlı olarak yapılan eylemde Kudüs’te Müslümanların ilk Kıblesinde, Siyonist İsrail işgaline karşı mücadele veren Kudüs halkının bu güne UMUT CUMASI adını verdiğini ifade eden Çelik, “Siyonist işgalci yönetim 2019 Şubat ayında Mescid-i Aksâ’nın içerisinde bulunan Rahmet kapısını işgal ederek sinegoga çevirmek istedi. Böylece Mescid-i Aksâ’nın mekânsal olarak bölünmesini gerçekleştirmek için bir adım atmış oldu. Aslında 2003 yılından beri kapalı ve zincirli olan mekânın bu şekilde işgal edilmek istenmesi üzerine yine tüm Kudüs halkı tüm dünyanın da desteği ile ayaklanarak bu sefer mekânı muhafaza etmekle kalmayıp 16 yıldır kilit altında tutulan mekânı açarak ismini Rahmet Mescidi koydular” diye konuştu.

“Tüm bu yaşanan olaylar yıl boyunca sayısız baskınlar ve gözaltılarla devam etti” diyen Çelik, Kudüs’te özellikle kadın ve çocuklara karşı orantısız güç kullanıldığını ve Kudüs halkının tüm dünya Müslümanlarının seslerine karşılık vermesini beklediğini sözlerine ekledi.

“Bizler tüm dünya Müslümanlarını Terörist İsrail’in yaptığı zulümler karşısında duyarlı olmaya, Kudüs halkına destek olmaya, davet ediyoruz” diyen Fatih Çelik’in konuşmasının ardından sabah namazını kılan STK temsilcileri Kudüs’ün ve dünya Müslümanların birlik ve beraberliği için dua etti.

(Volkan SINAYUÇ)