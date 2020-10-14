Küçükkaya, maden kazasını ÇORUM HABER’den duyurdu
Türkiye’nin en sevilen ve en çok izlenen sunucularının başında gelen İsmail Küçükkaya, sabah Fox TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında bir kez daha ÇORUM HABER’i ekrana getirdi.
Güncel 14.10.2020, 18:10
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Küçükkaya, İskilip ilçesinde meydana gelen ve bir madencinin hayatını kaybetmesi, üçünün de yaralanması ile sonuçlanan “göçük” haberini izleyicilerine ÇORUM HABER’den duyurdu.
(Haber Merkezi)
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