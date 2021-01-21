Küçükkaya, işçilerin sesini duyurdu ve Çorumlulara da başsağlığı diledi

Tüp faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun acısını paylaşarak Çorumlulara başsağlığı dileyen İsmail Küçükkaya, -iddialarına göre- sendikaya üye oldukları için kış ortasında işsiz kalan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun öncülüğünde Ankara’ya giden Çorumlu işçilerle yakından ilgilenmeye devam etti.

Küçükkaya, 5 kişilik heyetin Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü ÇORUM HABER’den okuyarak, işçilerin sendikal örgütlenmelerinin anayasal hak olduğuna vurgu yaptı.

(Haber Merkezi)