Küçükkaya, işçilerin sesini duyurdu ve Çorumlulara da başsağlığı diledi
İsmail Küçükkaya, dün sabah Çalar Saat programında, biri 09.20’de, diğeri 10.10’da olmak üzere ÇORUM HABER’i iki kez ekrana getirdi.
Güncel 21.01.2021, 20:11
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Tüp faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun acısını paylaşarak Çorumlulara başsağlığı dileyen İsmail Küçükkaya, -iddialarına göre- sendikaya üye oldukları için kış ortasında işsiz kalan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun öncülüğünde Ankara’ya giden Çorumlu işçilerle yakından ilgilenmeye devam etti.
Küçükkaya, 5 kişilik heyetin Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü ÇORUM HABER’den okuyarak, işçilerin sendikal örgütlenmelerinin anayasal hak olduğuna vurgu yaptı.
(Haber Merkezi)
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