Küçükkaya, Çorumlu yazar Çeviksoy’un kitabını tanıttı

Osman Çeviksoy’un diğer kitapları gibi Akçağ Yayınları’ndan çıkan “Böyle Bir Baba”, yazarın 13. öykü kitabı. Kitapta yer alan 12 öyküden 5’i Çeviksoy’un köyünde, 7’si Çorum Merkez’de yaşanmış öyküler.

Öykülerin başkahramanı, yazarın Ankara’da “okuma projesi” olarak seçilen kitabı Bebiha’nın kahramanı Erhan. Öykülerde, öğrencilikte yaşananlar, köy hayatı, yoksulluk, aşk, özveri, insan ve hayvan sevgisi, öğrenci olayları, büyük bağlılıklar ve özlemler işleniyor.

(Haber Merkezi)