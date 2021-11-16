Küçükkaya ÇORUM HABER’e geniş yer verdi 

Ekranların gururu İsmail Küçükkaya, Fox TV’deki Türkiye’nin izlenme rekortmeni sabah haber programı “Çalar Saat”te ÇORUM HABER’e geniş yer verdi.

Dün sabahki programda ÇORUM HABER’in sürmanşetindeki soğan üreticilerinin feryadını izleyicilerine aktaran İsmail Küçükkaya, “Kadınlar bu ülkede eşit ve özgür yaşamak istiyor” manşetinin spotunu da sonuna kadar okudu.

(Haber Merkezi)

