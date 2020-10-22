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Küçük şeylerden mutlu olup gülümseyebilmek
Danimarka’da yaşayan şair ve öykü yazarı İshak Köylü, “Bir Köy Var Uzakta”dan sonra ikinci öykü kitabı “Kızıl Gülün Hikayesi”ni okurları ile buluşturdu. İshak Köylü’nün ayrıca, “Gözlerin Gözlerimi Yakıp Geçerken” isimli bir şiir kitabı bulunuyor.
Güncel 22.10.2020, 21:03
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İshak Köylü, öykülerinin bir kısmının, çocukluk ve gençlik yıllarının anılarını kapsadığını, yine Danimarka’da geçen 30 yıldan kesitler taşıdığını söylüyor.
Yazar, zorluklarla dolu bir yaşamın içinde, insanın hayata tutunabilmesi için küçük şeylerden mutlu olmayı bilmek ve çevreye güler yüzle bakabilmek gerektiğini belirterek, “Hep hüzünle, kederle yaşanmaz. Hayatın güzel taraflarını da görmek gerek” diyor. (Haber Merkezi)
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