Küçük Sanayi Sitesi’ni sel bastı
Çorum’da dün gece aniden bastıran sağanak yağışın ardından Küçük Sanayi Sitesi’nin bazı cadde ve sokaklarında sel baskınları oluştu.
Güncel 09.06.2022, 18:43
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Yağmurun yağması ile birlikte Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, iş yerlerinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı soluğu Küçük Sanayi Sitesi’nde aldı.
Başkan Uzun, sel baskınlarının oluştuğu alanlarda incelemelerde bulunurken ayrıca iş yeri sahiplerini gerek odanın sosyal medya hesabından gerekse SMS çekerek uyardı.
Necmettin Uzun’un adına gönderilen mesajda, “Oda üyelerimizin dikkatine! İlimizde yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle sanayi sitelerimizde özellikle yedek parça ticareti yapan üyelerimizin iş yerlerini kontrol etmelerini rica ederiz. İş yeri zarar gören üyelerimiz hemen bizimle irtibata geçebilirler” ifadeleri yer aldı.
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