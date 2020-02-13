Küçük Rüzgar’ın yarım kalpli yaşam mücadelesi

Akkent Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yaşayan anne Zeynep Büşra Yanılır’ın 3 yaşındaki çocuğu Rüzgar Ege Şahin, doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Kalbinin yarısı olmadığı için birçok sorunla karşılaşan ve bugüne kadar iki kez açık kalp ameliyatı olan küçük Rüzgar, ikinci ameliyat sırasında beyin kanaması geçirdiği için konuşamıyor. Sağ el ve ayağında da aksama oluşan Rüzgar, kalbindeki sorunun çözümü için İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat olacağı günü bekliyor.

Rüzgar ile birlikte yaşayan anne Zeynep Büşra Yanılır, sürekli çocuğuna bakmak zorunda olduğu için çalışamıyor. Çalışamadığı için devletten aldığı aylık 1100 TL civarındaki yardımla hayatını sürdürmeye çalışan anne Yanılır, diğer yandan da oğlunun tedavisini yaptırmaya çalışıyor. Çorum’daki devlet hastanesinde çocuk kalp doktoru bulunmadığı için başka illere gitmek zorunda kalan anne Yanılır, Türkiye’deki hiçbir devlet hastanesinde yapılmayacak ameliyat için yardım bekliyor.

Araştırmaları sonucunda İstanbul’daki Acıbadem Hastanesi’nde oğlunun kalp ameliyatının yapılacağını öğrenen Yanılır, “Türkiye’deki hastanelerde bu ameliyatı kimse yapmak istemiyor. Acıbadem hastanesindeki doktor, ameliyatı yapabileceği söyledi. Ancak özel bir hastane olduğu için devlet tüm masrafları karşılamıyor. Rüzgar’ın kalbinin sol tarafına iki damar yapılacak. Bu ameliyat için 20-25 bin TL gerekiyor. Eğer ameliyat başarılı olursa da bir daha kalbiyle ilgili bir sorun olmayacak ve bu son ameliyat olacak. Eğer başarılı olmazsa kalp nakli bekleyeceğiz.” dedi.

Anne Zeynep Büşra Yanılır, çocuğunun ameliyatına yardım etmek isteyenlerin 0555 198 85 49 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

(Yusuf ÇINAR)