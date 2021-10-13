Küçük Onur’un, Başkan Aşgın’la keyifli sohbeti 

Dünya yüzündeki tüm ülkelerin başkentlerini, para birimlerini ve bayraklarını ezbere bilen Onur, bu özelliği ile Başkan Aşgın’ın da hayranlığını kazandı. Onur’la uzun süre sohbet eden Aşgın, görüşmenin sonunda kendisine Saat Kulesi maketi ile oyuncak araba armağan etti.



(Haber Merkezi)

