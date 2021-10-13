Küçük Onur’un, Başkan Aşgın’la keyifli sohbeti
Pandemi nedeniyle iptal edilen Amerika’daki “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” Yarışması’na aday gösterilen, ekranların sevimli yüzü Çorumlu Onur Karamanlıoğlu, babası Sinan Karamanlıoğlu ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 13.10.2021, 20:10
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Dünya yüzündeki tüm ülkelerin başkentlerini, para birimlerini ve bayraklarını ezbere bilen Onur, bu özelliği ile Başkan Aşgın’ın da hayranlığını kazandı. Onur’la uzun süre sohbet eden Aşgın, görüşmenin sonunda kendisine Saat Kulesi maketi ile oyuncak araba armağan etti.
(Haber Merkezi)
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