Küçük Nurselen’den acı haber geldi

Hastalığından dolayı 21 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören küçük Nurselen Tür’den dün acı haber geldi.

İlimiz Sungurlu ilçesine bağlı Çulhalı Köyü nüfusuna kayıtlı, Çelebi Tür’ün torunu, Ankara'da ikamet eden Sedat Tür’ün kızı olan Nurselen Tür yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

