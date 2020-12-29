Küçük kâşifler şehirlerini tanıyacak

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çorum’u daha sevilir ve anlaşılabilir kılmak adına, güvenilir ve çocuklara uygun özel grafikler ve resimler kullanılarak geleceğin teminatı çocuklara özel “çocuk haritası” hazırlandı.

Haritanın büyütülmüş şekli ilkokullarda çocukların görebileceği uygun yerlerde sergilenecek. Harita, il merkezi ve ilçelerindeki ilkokullara dağıtılacak.

“Küçük Kâşifler Şehirlerini Tanıyor” çocuk haritası ile yaşadığı çevreyi tanıyan, kültürüne sahip çıkan bilinçli bir nesil yetiştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda çocukların bilişsel gelişim düzeylerini artıran, görsel-fotografik hafızasının güçlenmesine katkı sağlayacak, öğrenirken eğlendirecek olan Çorum Haritası müzeler, örenyerleri, arkeolojik buluntular, tabiat güzelliklerini, fauna, sivil mimari ve gastronomide öne çıkan değerleri çocukların gözüyle anlatıyor. QR kodun da eklendiği haritada kısa açıklayıcı bilgiler de bulunuyor.

İlkokul çağındaki çocukların Çorum’u daha kolay tanıması ve yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmasının amaçlandığı “Küçük Kâşifler Şehirlerini Tanıyor Çocuk Haritası” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılıyor. (Haber Merkezi)