Küçük Kaan da ilk kez kamera karşısına geçti 

İstanbul’da yaşayan Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu ile Rus asıllı eşi Aylin Karamanlıoğlu’nun “güzel yüzlü” oğulları Serkan ve Onur, “Yetenek Sizsiniz” programıyla Türkiye tarafından tanınır hale gelmişler, ÇORUM HABER’in 13 Temmuz 2020 günlü sayısında da “hemşehri” olarak Çorumlulara tanıtılmışlardı.

Pandemi yüzünden iptal edilen “Dünyanın en güzel 10 çocuğu” yarışmasına aday gösterilen Onur’un pek çok sanatsal etkinliği de ÇORUM HABER’e haber konusu oldu.

Şimdi 15 yaşında olan Serkan ve 8 yaşına basan Onur’dan sonra, 4 yaşındaki Kaan da “Kırmızı Oda” dizisinde Fransız bir çocuğu canlandırarak ekranlara ilk adımını attı.



(Haber Merkezi)

