Küçük işletmelere yem desteği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini ifade eden Sarı, desteğe ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini dile getirdi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine, yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği sağlanacağını belirten Sarı, Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sığır başına 65 lira, küçükbaş hayvan başına 6.5 lira yem desteği verileceğini, desteğin sadece küçük işletmelere verileceğini bildirdi.

Sarı, “Tarım ve Orman Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden; Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvana başına 65 TL, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 TL olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.(Haber Merkezi)