Küçük İpek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan ve dün öğle saatlerinde bahçede arkadaşları ile oynarken aniden fenalaşan Zeyyat Mandalinci İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İpek Sema Yaman aniden fenalaşarak yere düştü. Ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yaman önceki gün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Adem Yaman'ın kızı olan İpek Sema Yaman dün ikindi namazından sonra Turgutreis'te toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)