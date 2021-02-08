“Küçük esnafa kapsamlı sicil affı ve faizsiz kredi getirilmeli”

Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Şimşek, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Necati Şimşek, pandemi süreci boyunca kahveci, lokantacı ve servisçi esnafının çok büyük zarar gördüğünü ifade ederek, ancak konfeksiyon sektörünün de bir o kadar zarar gördüğünü vurguladı.

Lokantacı ve kahvecilerde olduğu gibi konfeksiyon ve tuhafiyeci sektörünün günü birlik iş yapmadığına değinen Şimşek, “Biz mevsiminden önce mal almak zorundayız. Aldığımız bu ürünleri satamayınca da çok mağdur oluyoruz. Çeklerin ve senetlerin günü geldiğinde ödemelerde zorlanıyoruz. Ayrıca çeklerimiz ödenmediğinden dolayı arkaları yazılıyor. Devletimizden biran önce geniş kapsamlı bir sicil affı çıkarmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Bu süreçte zarar gören küçük esnafa yönelik yardımlardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Şimşek, ancak yardımdan çok faizsiz ve uzun vadede kredi verilmesinin daha olumlu olacağını ve bu kredilerin sektörü bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti.

Konfeksiyoncu ve tuhafiyecilerin işyerlerini mecburen göz önünde olan yerlerden tutmak zorunda kaldıkları için kiralarında oldukça yüksek olduğunun altını çizen Şimşek, işyeri sahiplerinde de seslenerek, pandemi sürecinde kira artışı yapmamalarını istedi. Hafta sonları açık olan büyük marketlerde A’dan Z’ye her şeyin satıldığına vurgu yapan Necati Şimşek, “AVM’ler açık, neden biz kapalıyız. Virüs sadece küçük esnaftan mı bulaşıyor?” diye sordu.

Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Şimşek ayrıca, kapsamlı bir sicil affı istediklerine de değinerek, okul kıyafeti satan esnafın da bu süreçten çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

