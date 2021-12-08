Kuaförlerin başarısı

Dünya Kuaförler Federasyonu’nun düzenlediği “Golden Hair Türkiye” Festivali’nde Çorum’u başarıyla temsil eden Ahmet Fındıkçı, Hamdi Kupen, Ömer Kaya ve Mehmet Özdemir, CMC CAT Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan ile Başkan Yardımcısı, erkek kuaförler sorumlusu Ferdi Deren’e teşekkür ettiler.

Anadolu Show Team Takımı olarak, göz kamaştırıcı şovlarla başarıyı taçlandırdıklarını belirten Çorumlu kuaförler, tüm CMC Ailesi’nin başarıyı ve güzellikleri paylaştığını vurguladılar.

(Aliye ÖNCEL)

