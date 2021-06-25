Kuaför, güzellik salonu ve gelinlik mağazası konsepti
Çorum’un tanınmış kuaför ve güzellik uzmanlarından Tuğba Satıcı, kuaför, güzellik salonu ve gelinlik mağazasından oluşan yeni bir konsept oluşturdu.
Güncel 25.06.2021, 22:53
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Gazetemizi ziyaret eden Tuğba Satıcı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yeni işyeri hakkında bilgi verdi.
Tuğba Satıcı’nın sahibi olduğu Etkem Kuaför-Gelinlik Mağazası, 29 Haziran 2021 Salı günü saat 12.00’de başlayacak gösterilerin ve görsel şovların ardından saat 14.00’de açılacak.
Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki işyerinde, her türlü saç tasarımı ve güzellik işlemleri yanında, gelinlik, nişan kıyafeti, kaftan satışı yapılacak. (Haber Merkezi)
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