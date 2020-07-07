KSS’ye 2. bağlantı yolunun asfaltı tamamlandı
Çorum Belediyesi, Çorum Sanayi Sitesine bağlantıyı sağlayacak olan KSS 19. Caddenin de asfaltını tamamladı. Caddedeki çalışmalarla birlikte bu caddeye bağlanan sokakların da altyapı ve asfalt çalışmaları sona erdi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KSS esnafının adaylık sürecinde kendilerinden bir bağlantı yolu talebinin bulunduğunu ve seçim sonrası bu konuda yaptıkları çalışma sonucunda bağlantı yolunu açtıklarını vurguladı. Başkan Aşgın, yaptıkları üç yol ile KSS’ye bağlantının gerçekleştiğini kaydetti. KSS 19. Caddede başlattıkları altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladıklarını ve yolu hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “KSS 19. Cadde ile Cemilbey Yolu istikametinden KSS’ye bir bağlantı yolu açmış olduk. Bu caddeye bağlanan tüm sokaklarda da altyapı ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Aşkla Çalışıyoruz.” dedi.
650 metre uzunluğundaki KSS 19. Caddede 4200 ton mekanik malzeme, 1800 ton da asfalt serimi yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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