Kronik hasta ilaçlarının sürekliliğini görüştüler

Ziyarette Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler’in yanı sıra Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Bilge Demir Uysal ve Ecz. Doğuhan Koçak, önceki dönem Oda Başkanı Ecz. Süleyman Koca, ayrıca SGK SUT Komisyon üyeleri Ecz. Mustafa Göbelek, Ecz. Pınar Özrüzgar, Ecz. Ahmet Çorumlu, Ecz. Eser Hışır ve Ecz. Aylin Akman Anaklı hazır bulundu.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyelerinin Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiği ziyarette Koronavirüs ve pandemi süreci, 65 yaş üzeri ve kronik hastaların ilaçlarının süreklilik süreci gibi konular görüşüldü. (Haber Merkezi)